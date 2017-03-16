للمحجبات.. العباية المفتوحة هي اختيارك لهذا الصيف
للمحجبات.. العباية المفتوحة هي اختيارك لهذا الصيف (1)
للمحجبات.. العباية المفتوحة هي اختيارك لهذا الصيف (2)
للمحجبات.. العباية المفتوحة هي اختيارك لهذا الصيف (3)
للمحجبات.. العباية المفتوحة هي اختيارك لهذا الصيف (4)
للمحجبات.. العباية المفتوحة هي اختيارك لهذا الصيف (5)
للمحجبات.. العباية المفتوحة هي اختيارك لهذا الصيف (6)
للمحجبات.. العباية المفتوحة هي اختيارك لهذا الصيف (7)
للمحجبات.. العباية المفتوحة هي اختيارك لهذا الصيف (8)
للمحجبات.. العباية المفتوحة هي اختيارك لهذا الصيف (9)
للمحجبات.. العباية المفتوحة هي اختيارك لهذا الصيف (10)
للمحجبات.. العباية المفتوحة هي اختيارك لهذا الصيف
كتبت - هاجر حاتم:
تصميم العباية المفتوحة يعتبر الخيار الأنسب للكثير من الفتيات المحجبات، كونها تتسم بالاحتشام، وتتماشى مع الموضة أيضًا، كل ما عليك هو اختيار الشكل المناسب لشكل جسمك، والألوان التي تحبيها. وهنا نستعرض لك مجموعة من ستايل العباية المفتوحة وطريقة تنسيقها مع القطع الأخرى.
اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا