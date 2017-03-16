وزيرا الدفاع والداخلية في زيارة مفاجئة لمدينة العريش

القاهرة (مصراوي)

قالت مصادر أمنية وسكان في شمال سيناء، الثلاثاء، إن وزيري الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، والداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، زارا مدينة العريش لعدة ساعات اليوم.

وأضافت المصادر أن صبحي وعبد الغفار تفقدا بعض الأكمنة الأمنية والعسكرية في المدينة وعلى أطرافها وسط حراسة مشددة، خلال الزيارة التي لم يعلن عنها.

كما كرموا بعض الضباط والمجندين من الجيش والشرطة في العريش، بحسب المصادر، التي أضافت أن الوزيرين التقيا مع ضباط ومجندين وبعض مشايخ قبائل سيناء في مقر الكتيبة 101 في شمال سيناء.

وقال بعض سكان العريش إن الاتصالات قعت عن بعض مناطق شمال سيناء خلال الزيارة.

تأتي الزيارة وسط تصاعد في وتيرة استهداف فرع تنظيم داعش في الجزء الشمالي لشبه جزيرة سيناء للمدنيين وخاصة المواطنين المسيحيين الذين رحل أغلبهم عن المدينة بعد مقتل سبعة منهم خلال أقل من ثلاثة أسابيع في فبراير الماضي.