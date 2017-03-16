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أبو الغيط يصل القاهرة بعد زيارة للعراق تمهيدًا للقمة العربية المقبلة

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أبو الغيط يصل القاهرة بعد زيارة للعراق تمهيدًا للقمة العربية المقبلة أبو الغيط يصل القاهرة بعد زيارة للعراق تمهيدًا للقمة العربية المقبلة

مصراوي Masrawy

أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، الخميس، أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، قادمًا من بغداد عقب زيارة استغرقت يومين التقى خلالها عدد من كبار المسئولين لبحث آخر التطورات في المنطقة والإعداد للقمة العربية القادمة والمقرر عقدها بالأردن أواخر مارس الحالي.

والتقى أبو الغيط خلال زيارته كلاً من الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، والدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية.

وأكد أبو الغيط، أن التضحيات التي يُقدمها العراق في معركته الحالية التي يخوضها في مواجهة قوى القتل والظلام، لا تُسهم فقط في تأمين هذا البلد، وإنما في تأمين المنطقة بأسرها عبر القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي وحصار عناصره واستئصال شأفته من المنطقة.

وأوضح بيان أصدره اليوم المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن الأمين العام للجامعة عبّر للقيادات العراقية عن دعم الجامعة للشعب والحكومة في معركته ضد قوى الإرهاب والقتل والظلام.

ولفت إلى أن الأمين العام للجامعة رصد خلال زيارته بوادر إيجابية توحي بوجود منهج جديد في التعامل مع الوضع السياسي برمته في العراق، وأنه أبدى ارتياحه لما تعرف عليه من أفكار وجهود ترمي إلى إعادة تشكيل الوضع بما يسمح بتلافي الأخطاء التي ارتُكبت سابقاً، ويضع العراق على الطريق السليم لتحقيق الاستقرار وخلق مناخ صحي يجعل البلاد مظلة لجميع أبنائه، وبما يعود بالفائدة كذلك على الاستقرار الإقليمي.

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