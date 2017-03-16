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بسبب الرياضة.. مرض كاد يصيب تامر هجرس بالشلل

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التحرير

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بعد اختفائه فترة كبيرة عن الإعلام، ظهر الفنان تامر هجرس لأول مرة عقب رحلة علاجه في ألمانيا، وذلك في عزاء والد الفنان خالد سليم، الذي أقيم في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

ولفتت نحافة الفنان تامر هجرس نظر الجمهور، بعدما ظهر فاقدًا لجزء كبير من وزنه، ما جعل الكثيرون يتسائلون عن السبب، وهو ما اتضح أنه يرجع لخضوعه لعملية جراحية في ألمانيا، نرصد تفاصيلها خلال التقرير التالى.

أصيب الفنان تامر هجرس بشرخ في العمود الفقري، أستدعي سفره بشكل مفاجئ ألمانيا، لإجراء جراحة دقيقة بالعمود الفقري، بعدما تدهورت حالته الصحية، وحذره الأطباء وقتها من احتمالية الإصابة بالشلل في حالة إهمال الأمر.

لم يمر الأمر بسلام كما كان متوقعًا، ولكن أثناء إجراء العملية، حدثت مشكلة كبيرة في الأعصاب الخاصة  بذراعيه، مما جعل العملية تستغرق 7 ساعات كاملة بدلًا من 3 ساعات وهى الفترة الزمنية التى تستغرقها العملية فى الحالات الطبيعية، وهو ما تسبب في إنهيار زوجته وبناته.

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وعلى الرغم من نجاح العملية الجراحية التى خضع لها، إلا أنه لايزال يشعر ببعض الألم بسبب الجراحة، كما أنه لا يقوى على تحريك يده بسهولة، وهو ماجعله يعتذر عن القيام بأى أدوار في الوقت الحالى حتى يتماثل الشفاء، كما أن الاطباء أكدوا له انه في تحسن يومًا بعد يوم.

ويرجع الأطباء  السبب الرئيسي لزيادة حجم هذا الشرخ،  بسبب حرصه على ممارسة الجري دون الاهتمام بإجراء فحوصات طبية، و ذهابه المتكرر إلى الجيم والقيام بالتمارين الرياضية بطريقة خاطئة.

كما كان لمشاهد "الأكشن" التي قدمها في أعماله سابقة دورًا في ذلك، حيث ساعدت على زيادة حجم الشرخ أيضًا.

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التحرير

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