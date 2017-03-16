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حفيدة وزير وهاجمت دعوات خلع الحجاب.. معلومات قد لا تعرفها عن زوجة خالد الصاوي

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التحرير

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دفع تنبوء الفلكي أحمد شاهين بوفاة الفنان خالد الصاوي، زوجته للهجوم عليه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، قائلةً: "نصب نفسه ربنا عارف كل حاجة هاتحصل، دا تخلف وهبل وتغييب لعقول الناس، كذب المنجمون ولو صدقوا"، منوهة بأن الأمر تسبب في حزن وقلق والدة زوجها.

وبعدما شنت الزوجة هجومًا عليه، قام "شاهين" بتقديم اعتذار لجميع الفنانين الذين تنبأ بوفاتهم، وقرر التراجع وعدم التنبوء بوفاة أي شخص فيما بعد.

وأثارت الزوجة "مي كريم" بمداخلتها الهاتفية تعاطف الكثير من الجمهور، الذي تفاجأ بشجاعتها وجرأتها في الدفاع عن زوجها، ونرصد بعض أبرز المعلومات عنها خلال هذا التقرير.

أثارت مي الكثير من الجدل بردها على دعوة شريف الشوباشي، بسبب دعوته للتظاهر وخلع الحجاب، عبر منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، قائلةً: "أستاذ شريف الشوباشي دعوة حضرتك امبارح لإقامة تظاهرة لخلع الحجاب ما هي إلا قمة الامتهان بل و العار لمعنى الحرية في كل زمان ومكان وإيديولوجيا، الليبرالية تتضمن حرية الجميع في اختيار الملبس والمظهر وليس اختيار نوع معين من الملبس والمظهر".

وأضافت: "إظهار الشعر حرية وتغطية الشعر أيضا حرية يا سيدي، أرجو أن يعيد مثقف مثلك النظر حتى لا تنقاد إلى جيتو مدعي التحضر المنبوذين من المجتمعات شتى وليس في فقط".

وعلق "الصاوي" على منشور زوجته قائلًا: "الحمد لله على زوجة محترمة، تحترم البشر، تكره التمييز، ترمي المتجني بجرمه، درست على مناهج الغرب كي تدافع عن أهلها لا كي تنسلخ عن وجدان أمتها كما يفعل المنسلخون .. المنسلخون المسلوقون، شكرا ست الدار، زوجتي الصالحة وحبيبتي التي لم تخذلني قط".

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وربما لا يعرف الكثيرون أن مي كريم حفيدة وزير الصحة الأسبق، صبري زكي.

وتزوجت مي من الفنان خالد الصاوي بعد قصة حب كبيرة، بدأت بينهما عقب أول لقاء في مؤتمر خاص بلجنة الإعلام لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي٬ وفقًا لما قاله الصاوي في تصريحات صحفية.

وانتشرت الكثير من الأخبار التى تفيد بمشاركة مي في بطولة مسلسل "المايسترو"، بجانب الفنانة كندة علوش وكارولين خليل، محمد الشقنقيرى، وزكى فطين عبد الوهاب، وأحمد حلاوة، ولكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذا المسلسل.

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