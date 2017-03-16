مواطنان يعتديان علي شرطي مرور بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أصيب شرطي بإدارة مرور الإسماعيلية، اليوم الخميس، بكدمات بمناطق متفرقة من جسده، إثر إعتداء 2 من المواطنين عليه أثناء أداءه لعمله بشارع السلطان حسين بالإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً يفيد بإصابة "محمد عبد الرحيم جودة" 22 سنة، شرطي بإدارة مرور الإسماعيلية بكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة بالجسم بسبب اعتداء مواطنين اثنين كانا يستقلان سيارة ملاكي بشارع السلطان حسين عليه.

وأكد الشرطي في البلاغ أن الشخصين اعتديا عليه بالضرب عندمامنعهما من الانتظار في عرض الطريق، بالضرب والركل أمام المارة .

جرى تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.