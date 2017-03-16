أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مواطنان يعتديان علي شرطي مرور بالإسماعيلية

Google+ Print
مواطنان يعتديان علي شرطي مرور بالإسماعيلية مواطنان يعتديان علي شرطي مرور بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أصيب شرطي بإدارة مرور الإسماعيلية، اليوم الخميس، بكدمات بمناطق متفرقة من جسده، إثر إعتداء 2 من المواطنين عليه أثناء أداءه لعمله بشارع السلطان حسين بالإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً يفيد بإصابة "محمد عبد الرحيم جودة" 22 سنة، شرطي بإدارة مرور الإسماعيلية بكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة بالجسم بسبب اعتداء مواطنين اثنين كانا يستقلان سيارة ملاكي بشارع السلطان حسين عليه.

وأكد الشرطي في البلاغ أن الشخصين اعتديا عليه بالضرب عندمامنعهما من الانتظار في عرض الطريق، بالضرب والركل أمام المارة .

جرى تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة