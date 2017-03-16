بالصور.. رئيس مجلس النواب يضع حجر أساس مجمع العامرية الطبي

الإسكندرية – محمد أحمد:

وضع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حجر الأساس للمجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام بالإسكندرية، بقيمة 50 مليون جنيه مقدمة من مؤسسة الراغب الخيرية، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن المجمع الطبي الجديد، سيعزز من كفاءة مستشفى العامرية العام، وسيرفع كاهلها خدمة الأعداد المكثفة التي تزيد عن القدرة الاستيعابية للمستشفى، التي تخدم في الوقت الحالي نحو 2 مليون شخص سنويا,

أضاف حجازي في تصريح لـ"مصراوي" أن المجمع الجديد يقع على مساحة 3 آلاف و 500 متر مربع، لافتا إلى أنه يتكون من 3 طوابق، الأول يضم وحدة الغسيل الكلوي 55 ماكينة جديدة ،و الطابق الثاني للباطنة والعناية المركزة ويتكون من 20 سرير، فيما يضم الطابق الثالث قسم الأطفال وبه 40 حضانة جديدة و4 أسرة عناية مركزة.

حضر المراسم كل من قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ونائب مدير أمن الإسكندرية، وممثل لجنة الصحة بالبرلمان، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية.

يذكر أن المجمع الطبي الجديد إضافة لمستشفى العامرية العام التي تخدم ما يزيد عن 2 مليون شخصا سنويا، وذلك لتخفيف الضغط على المستشفة لوصول نسبة اطاقة عملها لأكثر من 95%.