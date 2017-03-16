"قناة السويس للحاويات" ترحب بقرار تخفيض رسوم عبور السفن العملاقة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

رحبت شركة قناة السويس للحاويات، المشغل لمحطة حاويات ميناء شرق محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، بقرار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بتخفيض 50% من الرسوم التى تحصلها الهيئة على السفن التى يزيد طولها عن 354 متر لتصل إلى 4% من رسوم العبور المقدره على حمولة السفينة بدلاً من 8%.

قال يان بوزا، المدير عام لشركة قناة السويس للحاويات، في تصريحات صحفية، إن هذا القرار يعد خطوة في اتجاه إستعادة القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد، وينتظر أن يتبعها خطوات أخري.

وأشار المدير العام علي إلي أن هذا القرار يتوافق مع إستراتيجية ومجهودات مجموعة "أي بي أم ترمينالز"، وشركة قناة السويس للحاويات، لتنمية ميناء شرق بورسعيد، خاصة بعد بدء التشغيل التجاري لأحدث السفن العملاقة وذلك لأول مرة بالموانئ المصرية.