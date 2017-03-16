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مصدر طبي: مصابو انفجار "لغم السويس" حالاتهم خطيرة

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مصدر طبي: مصابو انفجار "لغم السويس" حالاتهم خطيرة مصدر طبي: مصابو انفجار "لغم السويس" حالاتهم خطيرة

مصراوي Masrawy

انفجار لغم - ارشيفية

السويس- حسام الدين أحمد :

لقى عامل مصرعه وأصيب 4 آخرين انفجر فيهم لغم من مخلفات الحرب، اليوم الخميس، قرب نفق الشهيد أحمد حمدي،.

وجرى نقل المصابين في حالة خطيرة لمستشفى السويس العام والمتوفي لمشرحة المستشفى.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاته، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجناين يفيد بالواقعة، وتبين أن العمال كانوا يعملون في مزرعة قرب منطقة الوردة البيضاء المتاخمة لوصلة طريق النفق، واثناء اعمال الزراعة وحرث الأرض انفجر فيهم لغم من مخلفات الحرب. 

وأوضح مصدر أمني لـ"مصراوي" أن المناطق الصحراوية المحيطة بنفق الشهيد أحمد حمدي مدفونًا فيها عدة ألغام منذ الفترة التي أعقبت يونيو 1967، من مخلفات الحروب.

وقال مصدر طبي رفض نشر اسمه لـ"مصراوي" إن العمال الأربعة إصابتهم خطيرة وطالت أجسادهم شظايا تطايرت بفعل انفجار اللغم وأثرت على أعضائهم الداخلية، ويجرى إسعافهم تمهيدا لنقلهم للعناية المركزة.

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مصراوي Masrawy

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