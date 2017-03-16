«البوشماوي» يحافظ على مقعده في المكتب التنفيذي للفيفا

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أعلن الاتحاد الإفريقي، "الكاف"، استمرار التونسي طارق بوشماوي، على مقعده في المكتب التنفيذي للفيفا، بعد فوزه بالتزكية، لانتقال منافسه الوحيد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، للمقعد المفتوح.

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وقد فاز أحمد أحمد، رئيس اتحاد مدغشقر برئاسة الاتحاد الإفريقي، بعد أن حصل على 34 صوتًا، مقابل 20 صوتًا للكاميروني عيسى حياتو، في الانتخابات التي اُجريت اليوم الخميس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

كما فاز المغربي فوزي لاقشع بمقعد المكتب التنفيذي لمنطقة شمال إفريقيا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وجاءت النتائج بحصول "لاقشع" على 41 صوتًا، بينما حصل الجزائري محمد روراوة على 9 أصوات.