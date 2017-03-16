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مانشستر سيتي يرصد 13 مليون يورو لضم «غلام»

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مانشستر سيتي يرصد 13 مليون يورو لضم «غلام» مانشستر سيتي يرصد 13 مليون يورو لضم «غلام»

التحرير

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ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يستهدف ضم الظهير الأيسر لنادي نابولي الإيطالي، فوزي غلام، لاستقدامه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "سبورت"، نقلا عن وسائل إعلام إيطالية، أن النادي الأزرق رصد حوالي 13 مليون يورو، من أجل الاستفادة بخدمات الظهير الأيسر للمنتخب الجزائر فوزي غلام صاحب الـ 26 عاما.

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ويسعى أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان، للتعاقد مع غلام، وذلك لتدعيم الجبهة اليسرى، لتعويض رحيل اللاعب البرازيلي المخضرم ماكسويل الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت بعض التقارير، أن إدارة النادي الباريسي، تراقب مصير فوزي غلام، استعدادًا للتقدم بعرض للتعاقد معه، نهاية الموسم الجاري، خاصة أن اللاعب يملك خبرة اللعب بالدوري الفرنسي، حيث سبق له ارتداء قميص نادي سانت إيتيان.

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التحرير

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