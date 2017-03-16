صراع إنجليزي ألماني على ضم جناح باير ليفركوزن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ملخص العالمية

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن الفترة المقبلة ستشهد صراعا بين ناديي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، من أجل الحصول على خدمات اللاعب جوليان براندت، جناح أيسر نادي باير ليفركوزن.

وأضافت الصحيفة في تقرير، اليوم الخميس، أن اهتمام ليفربول بالدولي الألماني صاحبالـ20 عاما، ليس سرا بينما أعلن اللاعب أنه من المحتمل أن يرفض للمرة الثانية الانتقال لصفوف بايرن ميونيخ.

شاهد أيضا

وأشارت الصحيفة إلى أن الريدز مقتنع باللاعب تماما وسوف يتقدم بعرض رسمي لناديه مع نهاية الموسم، بينما فتح بايرن ميونيخ الأمر بالفعل مع ليفركوزن وقدم عرضا بقيمة 20 مليون يورو، من أجل الفوز بخدمات براند.