أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

صراع إنجليزي ألماني على ضم جناح باير ليفركوزن

Google+ Print
صراع إنجليزي ألماني على ضم جناح باير ليفركوزن صراع إنجليزي ألماني على ضم جناح باير ليفركوزن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ملخص

العالمية

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن الفترة المقبلة ستشهد صراعا بين ناديي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، من أجل الحصول على خدمات اللاعب جوليان براندت، جناح أيسر نادي باير ليفركوزن.

وأضافت الصحيفة في تقرير، اليوم الخميس، أن اهتمام ليفربول بالدولي الألماني صاحبالـ20 عاما، ليس سرا بينما أعلن اللاعب أنه من المحتمل أن يرفض للمرة الثانية الانتقال لصفوف بايرن ميونيخ.

شاهد أيضا

وأشارت الصحيفة إلى أن الريدز مقتنع باللاعب تماما وسوف يتقدم بعرض رسمي لناديه مع نهاية الموسم، بينما فتح بايرن ميونيخ الأمر بالفعل مع ليفركوزن وقدم عرضا بقيمة 20 مليون يورو، من أجل الفوز بخدمات براند.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»