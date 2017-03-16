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مصادر بـ«المالية»: لم نصدر تصريحات حول بدل الصحفيين.. والقرار بيد «الوزراء»

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مصادر بـ«المالية»: لم نصدر تصريحات حول بدل الصحفيين.. والقرار بيد «الوزراء» مصادر بـ«المالية»: لم نصدر تصريحات حول بدل الصحفيين.. والقرار بيد «الوزراء»

التحرير

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نفت مصادر بوزارة المالية، ما تم تداوله على لسان نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، محمد معيط، حول عدم زيادة بدل التكنولوجيا الخاص بأعضاء نقابة الصحفيين.

وأكدت المصادر، لـ"التحرير" أن نائب الوزير لشئون الخزانة العامة لا علاقة له بالأمر من قريب ولا من بعيد، وأن عمله تنفيذي في المقام الأول، وأن زيادة بدل التكنولوجيا تتم بشكل مباشر من رئاسة الوزراء.

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كان عبد المحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أكد على أنه تواصل مع الجهات المعنية لزيادة بدل الصحفيين، بشكل غير مسبوق، وذلك خلال مؤتمر عقده بجريدة الأهرام، اليوم الخميس، بعدها بدقائق تداولت وسائل الإعلام خبر نسب إلى نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بعدم وجود أي اتفاق بين النقابة والمالية وأنه لم يتم التطرق إلى هذا الأمر.

وبخصوص ما تم تداوله من أخبار حول عدم موافقة رئيس مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة على حصول نقابة الصحفيين على 500 عضوية بالمركز، والتي تحدث عنها عبد المحسن سلامة، أكدت مصادر أن هذا الأمر بيد وزير الشباب والرياضة ولا علاقة له برئيس مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة.

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التحرير

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