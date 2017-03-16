«التضامن»: سنراجع معاشات ذوي الإعاقة ولن نلغيها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء بيانا رسميا - اليوم الخميس - للرد على ما أسماها بـ"الشائعات" التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها ما أثير حول إلغاء الحكومة للمعاشات الخاصة بذوي الإعاقة.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه سيتم مراجعة جميع برامج الدعم النقدي بما في ذلك المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة، وليس إلغائها كما أشيع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين الاستهداف وضمان وصول المعاشات لمستحقيها، على حد قول البيان.

وأضافت الوزارة أنها "حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة واللائقة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة لهؤلاء الأشخاص بمختلف أنواع الإعاقة سواء كانوا من ذوي الإعاقة (الحركية, البصرية, الصم وضعاف السمع، الذهنية، أو متعددي الإعاقة)، كما تتبنى الوزارة في هذا الصدد تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع كمنهج عمل وخطة نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أفراد المجتمع.