«صحوة متأخرة».. غضب برلماني من الحكومة بسبب قرض صندوق النقد

التحرير

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كتب - محمد سليمان وعمر فارس

فجرت اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، والتي ناقشتها أمس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، غضب عدد من النواب تجاه حكومة شريف إسماعيل؛ لتأخر عرضها خاصة بعد وصول الشريحة الأولى من الدفعة الأولى للقرض، كما أن الأوراق التي ناقشتها اللجنة جاءت - وفقاً لعدد من النواب، خالية من الاتفاقية ومن بنودها ومن الخطابات المتبادلة بين الحكومة و الصندوق.

يأتي ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة التشريعية أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشادات كلامية بين النواب، ووزير المالية، حيث قال النائب علاء عبد المنعم: «لسنا أمام اتفاقية وإننا أمام برنامج للإصلاح الاقتصادي، وإننا نواب الشعب ولسنا وسائل لتمرير الاتفاقيات التي تمررها الحكومة»، فيما رد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلاً :«لم يكن عندنا رفاهية الاختيار بين الذهاب للصندوق أم لا، فأمام هذه الظروف الاقتصادية لم يكن هناك بديل سوى طريق الاقتراض بفائدة عالية، أو نضع برنامج إصلاح اقتصادي».

وأصدر تكتل 25-30 بياناً اليوم، عبر فيه عن اندهاشه من نظر "تشريعية النواب" خلال اجتماعها أمس، الأوراق التي أحيلت إليها من رئيس مجلس النواب على أنها الاتفاق المبرم بين الحكومة والصندوق، في حين أن الأوراق جاءت خالية من الاتفاقية ومن بنودها ومن الخطابات المتبادلة بين الحكومة و الصندوق.

وتابع: « لما كانت الحكومة قد أبرمت هذا الاتفاق بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور والتى توجب موافقة مجلس النواب على الاتفاق قبل إبرامه وهذا ما لم يحدث، فقد أصر معظم أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على حضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشته فى اللجنة حول الأسباب التى دفعت الحكومة لذلك و علية فقد تقرر رفع جلسة الثلاثاء على ذلك».

وأضاف: "إلا أننا فوجئنا بعد ظهر يوم الأربعاء بإستدعاء أعضاء لجنة الشئون الدستورية لإجتماع طارئ ترأسه رئيس مجلس النواب بنفسه لاستكمال مناقشة ما تم إحالته من أوراق خالية من متن الإتفاقية المبرمة، الأمر الذى رفضه نواب التكتل من أعضاء اللجنة، والذين أصروا على إثبات أن الحكومة قد خالفت الدستور بتوقيعها للاتفاقية ودخولها لحيز التنفيذ دون موافقة البرلمان ناهيك عن إصرارنا بعد هذا الإثبات على إنفاذ نصوص الدستور بعرض الإتفاقية بكامل بنودها ومرفقاتها على اللجنة لتبسط اللجنة رقابتها الدستورية الأصيلة على نصوصها إلا أن كل طلباتنا قد رفضت و تم التوجه لأخذ الرأى نداء بالإسم بالموافقة أو عدم الموافقة على إتفاقية لم تعرض أساسًا على اللجنة ولم تقرأ من بنودها حرفا مما نراه انتهاكا لأحكام الدستور و القانون".

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وأكدوا أنه رغم عدم وجود مسوغ لذلك نظرا لوجود أغلبية تسمح بتمريرالاتفاقية في كل الأحوال إلا أن غير المبرر هو تعمد مخالفة الدستور و القانون بعدم صحة الإجراءات المتبعه لعرض أوراق الإتفاقية.

وطالب النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، بعرض بنود اتفاقية صندوق النقد الدولي كاملة علي النواب، لدراستها ودراسة اثارها المترتبة علي الاقتصاد المصري، قائلاً: "لن نوافق علي الاتفاقية بعيون مغمضة".

وأشار في تصريحات لـ"التحرير"، إلي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة علي اتفاقية مثل تلك دون عرض بنودها علي كافة النواب، لافتاً إلي أن ذلك الأمر سيكون الطلب الرئيسي خلال الجلسة العامة المقبلة.

من جانبه، ذكر الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، أنه حال عدم موافقة مجلس النواب على الاتفاقية، تعتبر لاغية، ويلغى ما ترتب عليها من آثار، مشيرًا إلى أن الموافقة عليها مرهونة بشرط تصديق البرلمان عليها ،ولا يكتمل شكلها القانوني إلا بموافقته عليها.

وأضاف السيد، في تصريح لـ"التحرير"، أن المجلس صاحب الحق في الموافقة أو الرفض على الاتفاقية، إذا رأى ذلك وفقًا للدستور، لافتًا إلى الحكومة تتحدث بثقة كاملة عن الاتفاقية وأهميتها، إضافة إلى تصديق الرئيس عليها، كل ذلك يؤكد أن مجلس النواب سيوافق عليها. وأوضح أن رفض الاتفاقية سيسبب إحراجًا كبير للحكومة، والدولة بشكل عام.