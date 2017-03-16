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صور| وزيرة الهجرة تشارك في «ماراثون الخير» بالمنيا

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نظمت محافظة المنيا، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، ماراثون، تحت عنوان "اطمن على نفسك"، وذلك بالطريق السياحي بتل العمارنة بمركز دير مواس.

حضر الماراثون، عصام البديوي، محافظ المنيا، أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، محمد عبد الفتاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من نواب البرلمان.

قال البديوي إن الماراثون يأتي ضمن احتفالات المحافظة بالعيد الوطني، الذي يوافق 18 مارس الجاري، وذلك لتسليط الضوء على مخاطر "فيروس سي"، والتوعية بطرق الوقاية وأهمية العلاج، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية بمحافظة المنيا، والتأكيد على روح الوحدة الوطنية بتضافر قطبي الدولة الأزهر والكنيسة.

وذكرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنه تم الاتفاق مع وزير الاتصالات لعمل "الكارت القنصلي" للمصريين المقيمين بالخارج والذي يضمن للمصريين تقديم العديد من المميزات ويساهم في توفير قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، موضحة أن هناك اقتراحات أخرى سيتم دراستها لإضافتها ضمن المميزات التي سيتيحها الكارت القنصلي منها وضع خصومات على المنتجعات السياحية وبعض الشركات داخل .

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وبدأت الوزيرة زيارتها لمنطقة آثار تل العمارنة، بعمل تحليل فيروس سي وسط تواجد كبير من المواطنين، ضمن مبادرة "اطمئن على نفسك".

وأضافت أنه جاري التنسيق حاليًا مع مؤسسات المجتمع المدني وبيت العائلة المصرية للبدء فى حصر المصريين المهاجرين بالخارج بطريقة غير شرعية لتوضيح آلية التعامل معهم وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر بالدول الخارجية، موضحة أنه جاري إعداد تجهيزات لتوفير المساعدات القانونية وفتح ملف للمشاكل المتعلقة بالمصريين بالخارج خاصة فى منطقة الخليج وضمان الوصول لهم وحل كافة مشاكلهم.

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