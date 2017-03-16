رئيس قطاع التعليم العام يتفقد مدرسة الشهداء الابتدائية

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أجرى الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، اليوم الخميس، زيارة ميدانية لمدرسة الشهداء الابتدائية بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة، برفقة خالد حجازي، مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة انضباط سير العملية التعليمية بجميع المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، واستكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل مبادرة (الانضباط العام)، داخل المدارس.

حرص حجازي، على حضور طابور الصباح بالمدرسة، وأبدى إعجابه بانضباط الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة في الالتزام بحضور الطابور.

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وتفقد الفصول الدراسية، وأشاد بالتواجد الجيد للطلاب داخل الفصول، وانتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة من جانب أعضاء هيئة التعليم، ووجه بضرورة استخدام استراتيجيات تدريس خاصة، لتُنمي التفكير، وروح العمل الجماعي، وتفعيل ممارسة الأنشطة التربوية داخل المدرسة.

وأكد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب داخل المدرسة، ووجه بضرورة الاهتمام بتدريس الجانب العملي لمادة العلوم بمعامل المدرسة.

وكلف حجازي، مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمنح شهادات تقدير لـ3 تلميذات بالمدرسة بالصفين الرابع الابتدائي، والسادس الابتدائي على تميزهن وتفوقهن الدراسي والرياضي.