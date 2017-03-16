المحافظين يدعو الحكومة والبرلمان إلى تطبيق الدستور بشأن قرض صندوق النقد

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قال حزب المحافظين، إن عدم عرض الاتفاقية المبرمة بين مصر وصندوق النقد الدولي، الخاصة بـ"القرض"، على البرلمان والحصول على موافقته قبل توقيعها وتنفيذها، يمثل استهانة بالدستور الذي أقسمت الحكومة على احترامه.

وشدد الحزب، في بيان، على أنه من جهة أخرى، عدم مبادرة البرلمان باستدعاء رئيس الوزراء بمجرد أن نمى إلى علمه توقيع الاتفاقية، تقاعس عن حماية الدستور، فالتزام البرلمان بالدستور على خلاف الحكومة، هو التزام متلازم.

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وأهاب الحزب بمختلف سلطات الدولة تحمل واجباتهم كاملة في حماية وتطبيق الدستور، فقيامهم بهذا الواجب المقدس الذي أقسموا عليه مع ثقله، هو الذي يصنع من الحاضر ماضيا تقتدي به الأمة في مستقبلها، وهو الكفيل بأن يبث في الشعب الروح الدستورية وفي تصرفاته بصفة عامة؛ حتى تتحول إلى سليقة غريزية يستلهمها في كل شئونه، وصلاح ذلك لن يكون إلا بصلاح السوابق التي نضعها فضلا عن حمايته وإعلاءه واحترامه.