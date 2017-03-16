وزيرة الهجرة في مشاركتها بماراثون المنيا: استخراج "كارت قنصلي" للمصريين بالخارج

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن الاتفاق مع وزير الاتصالات لاستخراج "الكارت القنصلي" للمصريين المقيمين بالخارج والذي يضمن لهم تقديم العديد من المميزات ويساهم في توفير قاعدة بيانات لهم والحصول على خصومات في زيارتهم للمنتجعات السياحية.

جاء ذلك خلال الماراثون الذي نظمته محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت عنوان "اطمن على نفسك" ، وذلك بالطريق السياحي بتل العمارنة بمركز دير مواس، بحضور عصام البديوي محافظ المنيا، وأحمد حسن عميد لاعبي العالم، ومحمد عبدالفتاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من نواب البرلمان.

قال المحافظ إن الماراثون يأتي ضمن احتفالات المحافظة بالعيد الوطني الذي يوافق 18 مارس المقبل، وذلك لتسليط الضوء على مخاطر فيروس "سي" والتوعية بطرق الوقاية وأهمية العلاج، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية بمحافظة المنيا، والتأكيد على روح الوحدة الوطنية بتضافر قطبي الدولة الأزهر والكنيسة.

توجهت الوزيرة والمحافظ إلى منطقة آثار تل العمارنة بمركز دير مواس بالمنيا ، حيث انطلق ماراثون الخير من أمام قصر اخناتون بالجري مسافة 600 متر وتنظيم ندوة عن أهمية الوحدة الوطنية وتضافر الأزهر والكنيسة في نسيج واحد من أجل خدمة المجتمع الى جانب تكريم بعض رموز العمل العام المشاركين بالماراثون بمشاركة عدد من أبناء المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، ومشيخة الأزهر، والكنيسة الإنجيلية...