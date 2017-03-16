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مصدر أمني: السائح الإسرائيلي المضبوط مُخرج سينمائي

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مصدر أمني: السائح الإسرائيلي المضبوط مُخرج سينمائي مصدر أمني: السائح الإسرائيلي المضبوط مُخرج سينمائي

مصراوي Masrawy

بمديرية أمن الجيزة

كتب- صابر المحلاوي ومحمد شعبان:

أعلن مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول السائح الإسرائيلي الذي تم ضبطه منذ قليل بالهرم، وبحوزته طائرة بدون طيار استخدمها في تصوير المنطقة الأثرية بالأهرامات.

وأضاف المصدر، بأن المتهم يُدعى "ايميلو روسو"، يعمل مخرج سينمائي، ويحمل الجنسية الإسرائلية، مضيفًا بأنه تم اقتياد السائح لقسم شرطة الهرم لبدء التحقيق معه.

كانت القوات المُكلفة بتأمين المناطق الأثرية والسياحية، فوجئت بقيام سائح بتصوير المناطق بالأهرامات باستخدام طائرة تصوير لا سلكي، وبمواجهة المتهم اعترف حيازته للطائرة للتصوير بها ولا يعلم بأنها مُخالفة للقانون.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لبدء التحقيق.

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