عقار جديد لعلاج 20% من حالات سرطان الثدي

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أعلنت دراسة طبية حديثة، اكتشافها لدواء خاص ببعض حالات سرطان الثدي لدى السيدات، حيث يمكن استخدامه على مرحلة محددة من الإصابة بالمرض.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن الدراسة الطبية أكدت إمكانية توظيف الدواء لعلاج ما يزيد عن 20 % من السيدات المصابة بسرطان الثدي، مشيرة إلى أن 1 من كل 5 سيدات لايزالوا في تلك المرحلة المؤثرة من الإصابة.

وأوضحت الدراسة أن العلاج الجديد يمكن أن يساعد مرضى سرطان الثدي المتأثرين بالجينات الموروثة BRCA 1 وBRCA 2، المسؤولة عن إصابة السيدات في أكثر من 20% من الحالات التي تعاني من سرطان الثدي حول العالم.

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وتعتمد الدراسة بشكل رئيسي على مراقبة مراحل تحور الجينات في صورة المرض القاتل، ومن ثم منع تحولها إلى طور انتشار الخلايا المرسطنة في الثدي، وهو ما يحول دون تحقق الإصابة بالمرض الخطير لدى السيدات.



