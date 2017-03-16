كوليبالي: مواجهة بيدفيست صعبة.. وجاهز للمشاركة في أي وقت

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

قال سليمان كوليبالي، مهاجم الأهلي، إن مباراة بيدفيست ستكون صعبة للغاية خاصة أننا واجهنا منافسا قويا في القاهرة.

شاهد أيضا

وأضاف "كنا نتتطلع لفوز بفارق أكبر من الأهداف في القاهرة حتى نخوض مواجهة العودة بعيداً عن الضغوط، لكن رغم ذلك نحن قادرون على الصعود من جنوب إفريقيا والفوز في جوهانسبرج".

وعن مشاركته في المباراة، قال: "إنه ليس له دور فى تحديد موعد مشاركته حيث إن القرار بيد المدير الفني"، موضحا أنه يحترم رؤية الجهاز الفنى ويسعى لتنفيذ تعليماته والالتزام بكل ما يطلب منه حتى يكون جاهزا للمشاركة في أي وقت.