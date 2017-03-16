برنامج غذائي خاص لكتيبة الأهلي في جنوب إفريقيا

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حدد الدكتور هاني وهبة، أخصائي التغذية بالفريق الأول للنادي الأهلي، برنامجا غذائيا خاصا للاعبي الفريق الأول المتواجدون في جنوب إفريقيا.

وأوضح وهبة، أن إدارة فندق الإقامة تم إخطارها بالبرنامج قبل أيام من وصول بعثة الأهلي؛ لتجهيز الوجبات المحددة للاعبين، وفي الأوقات المدرجة في البرنامج.

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وأشار إلى أن البرنامج الغذائي يهدف إلى نقطتين، أولهما المساعدة في حرق وهضم الوجبات مما يؤهل اللاعبين لأداء التدريبات بالكفاءة البدنية المطلوبة، وثانيا التخلص من إجهاد الرحلة الطويلة التي بلعت أكثر من 12 ساعة طيران.

ويواجه الأهلي فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، يوم الأحد القادم، في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، وكانت مباراة الذهاب بالقاهرة قد انتهت بفوز الأهلي 1-0 سجله أحمد حجازي.