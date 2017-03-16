تفاصيل جلسة «شوبير» مع ثنائي الجبلاية

التحرير

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كشف مصدر باتحاد الكرة لـ "التحرير"، عن جلسة خاصة جمعت الإعلامي أحمد شوبير، والثنائي كرم كردي وأحمد مجاهد، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وطلب شوبير من كردي مع مجاهد، الانضمام لقائمته في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بحسب المصدر.

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وأوضح المصدر، أن مجاهد يرغب في تقديم استقالة من المجلس حتى لا تحسب عليه دورة كاملة، في حالة استمراره في المجلس حتى أغسطس المقبل، وبالتالي لن يترشح في الانتخابات المقبلة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما ببطلان انتخابات اتحاد الكرة، وحل مجلس الإدارة الحالي برئاسة هاني أبوريدة، في الدعوى المقدمة من عمر هريدي وماجدة الهلباوي، المرشحين السابقين لانتخابات الجبلاية.