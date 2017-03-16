أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

سعد سمير: لن نسمح بهز شباك الأهلي في جنوب إفريقيا

Google+ Print
سعد سمير: لن نسمح بهز شباك الأهلي في جنوب إفريقيا سعد سمير: لن نسمح بهز شباك الأهلي في جنوب إفريقيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لديه ثقة في زملائه لتخطي مباراة بيدفست الجنوب إفريقي، المحدد لها الأحد، مطالبا الجميع بمؤازرة الفريق، والوقوف خلفه لاستعادة اللقب الإفريقي من جديد.

شاهد أيضا

 وتابع: "فزت بخمس بطولات إفريقية مع الأهلي، ونعرف كيف نتعامل مع مثل هذه المباريات"، مضيفًا: "حققنا هدفنا في المباراة الأولى أمام بيدفيست بالخروج بشباك نظيفة، وأتحدث دائماً مع أحمد حجازي بأننا لن نسمح بهز شباك الأهلي في جنوب إفريقيا”.

ومن المقرر أن تبدأ المواجهة في الثالثة والنصف عصرا، في مباراة الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»