سعد سمير: لن نسمح بهز شباك الأهلي في جنوب إفريقيا

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لديه ثقة في زملائه لتخطي مباراة بيدفست الجنوب إفريقي، المحدد لها الأحد، مطالبا الجميع بمؤازرة الفريق، والوقوف خلفه لاستعادة اللقب الإفريقي من جديد.

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وتابع: "فزت بخمس بطولات إفريقية مع الأهلي، ونعرف كيف نتعامل مع مثل هذه المباريات"، مضيفًا: "حققنا هدفنا في المباراة الأولى أمام بيدفيست بالخروج بشباك نظيفة، وأتحدث دائماً مع أحمد حجازي بأننا لن نسمح بهز شباك الأهلي في جنوب إفريقيا”.

ومن المقرر أن تبدأ المواجهة في الثالثة والنصف عصرا، في مباراة الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.