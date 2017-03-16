«فرج عامر» يكشف كواليس صلح «مرتضى ونور الدين»

التحرير

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كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، كواليس جلسة الصلح بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير":"نور الدين جاء إلى مجلس النواب بسبب مشكلة خاصة به في عمله وتصادف وجود مرتضى منصور".

وأضاف رئيس سموحة: "مرتضى منصور إنسان طيب جدا وشخصيته الحقيقية عكس ما يظهر على الشاشة وبمجرد أن جمعت بينه وبين نور الدين صافحه وعاتبه فقط على ما يحدث للزمالك".

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واختتم رئيس لجنة الشباب والرياضة: "نور الدين أكد لمرتضى منصور أن الحكام لا يتعمدون ارتكاب أخطاء لأنهم يعلمون تماما أن هذا الأمر يسئ لهم ولذلك فإن ما يحدث في المباريات أخطاء غير مقصودة".