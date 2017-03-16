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«فرج عامر» يكشف كواليس صلح «مرتضى ونور الدين»

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«فرج عامر» يكشف كواليس صلح «مرتضى ونور الدين» «فرج عامر» يكشف كواليس صلح «مرتضى ونور الدين»

التحرير

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كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، كواليس جلسة الصلح بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير":"نور الدين جاء إلى مجلس النواب بسبب مشكلة خاصة به في عمله وتصادف وجود مرتضى منصور".

وأضاف رئيس سموحة: "مرتضى منصور إنسان طيب جدا وشخصيته الحقيقية عكس ما يظهر على الشاشة وبمجرد أن جمعت بينه وبين نور الدين صافحه وعاتبه فقط على ما يحدث للزمالك".

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واختتم رئيس لجنة الشباب والرياضة: "نور الدين أكد لمرتضى منصور أن الحكام لا يتعمدون ارتكاب أخطاء لأنهم يعلمون تماما أن هذا الأمر يسئ لهم ولذلك فإن ما يحدث في المباريات أخطاء غير مقصودة".

مرتضى وفرج عامر

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التحرير

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