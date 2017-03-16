«البدري»: قادرون على حسم التأهل من جنوب إفريقيا

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه من المهم الاستعداد بقوة خلال الأيام الثلاثة المقبلة في جنوب إفريقيا قبل مواجهة بيدفست، الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري رابطة أبطال إفريقيا.

وأشار البدري، في تصريحات صحفية، إلى ثقته الكبيرة في لاعبيه لتحقيق الفوز أو على الأقل نتيجة إيجابية تؤهل الأهلي إلى دور المجموعات.

ونفى البدري ما تردد إعلاميا، عن إعلانه التشكيل الذي سيخوض به لقاء العودة، موضحًا أنه من الوارد أن يكون استقر بنسبة كبيرة على العناصر التي تخوض اللقاء، لكن لن يتم الإعلان عنها إلا في المحاضرة الأخيرة قبل اللقاء.

وأوضح البدرى أن هناك 3 تدريبات للفريق في جنوب إفريقيا، ومن الطبيعي أن تشهد دخول وخروج بعض العناصر في حساباته وفقا للجدية في التدريبات ومن ثم ليس منطقيا الحديث عن التشكيل من الآن.

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وعن الغيابات، قال البدرى "نعم هناك عناصر مهمة مثل غالي واجايي يغيبون عن لقاء العودة لكن لدي ثقة كبيرة في اللاعبين الموجودين لأداء المطلوب منهم وحسم التأهل لدور المجموعات".

ويخوض النادي الاهلي اولى تدريباته في جنوب افريقيا في السادسة مساء اليوم على ملعب الجامعة "بيدفست " بمدينة جوهانسبرج.

وأكد البدري،على ان مران اليوم سوف يقتصر على بعض التدريبات البدنية الخفيفة للاستشفاء وحتى يتخلص اللاعبون من حالة الاجهاد بسبب طول الرحلة من القاهرة الي جوهانسبرج والتي بلغت اكثر من 12 ساعة طيران.

من جانبه قال خالد محمود طبيب الفريق، ان الثنائي مؤمن زكريا واحمد حمودي، لاعبا الفريق يخضعان لفحص طبي قبل مران الفريق مساء اليوم يحدد امكانية مشاركتهما في التدريبات الجماعية من عدمه.

وأوضح أن فرص حمودي أفضل في العود للمشاركة اليوم أو غدا، على أقصى تقدير بينما سيكون الثنائي جاهز بشكل مؤكد يوم المباراة، الأحد المقبل.