الشرطة الألمانية تداهم مقرات «أودي» على خلفية فضيحة الانبعاثات

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هاجمت الشرطة الألمانية مقرات شركة أودي التابعة لفولكس فاجين، على خلفية فضيحة الانبعاثات التي طالت قطاع إنتاج السيارات التي تعمل بالديزل في الشركة الألمانية العملاقة.

وشنت عناصر الشرطة الألمانية الهجوم على مكاتب ومقرات أودي، أمس الأربعاء، لتفتيشها يعد توجه القضية الشهيرة ضد فولكس فاجين إلى منحى جنائي جديد، على خلفية التحقيقات التي أثبتت تورط أودي في فضيحة الانبعاثات الشهيرة.

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وعلى الرغم من موافقة فولكس فاجن المالكة لشركة أودي، على دفع 22 مليار دولار كغرامة وتعويض للأزمة، إلا أن لا يزال هناك شكوك حول مخالفة الشركة الألمانية العملاقة لعدد من القواعد والمعايير المنصوص عليها في هذا الصدد، وهو الأمر الذي عجل بقيام الشرطة الألمانية باجتياح مكاتف ومقرات أودي في ميونخ.

وقالت الشرطة الألمانية إن مداهمة مقرات أودي جاء كإجراء روتيني المنصوص عليها من التحقيقات الأساسية لفضيحة الانبعاثات الشهيرة، مشيرة إلى أن الإجراء قد يطول عدد من الشركات الأخرى المملوكة لفولكس فاجين مثل بورش بالمستقبل القريب.