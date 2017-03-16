«بيجو» تستعد لطرح الجيل الثاني من سيارتها 208 في الصين

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تخضع شركة "بيجو" الفرنسية سيارتها الجديدة 208 لاختبارات القيادة في الطقوس الباردة، استعدادًا لطرحها في الأسواق العالمية بشكل رسمي.

ونشر موقع "كار أدفيس"، مجموعة من الصور الخاصة بسيارة الشركة الفرنسية الهاتشباك الجديدة، والتي تمثل بداية الجيل الثاني من السيارة التي انتشرت بقوة في العديد من الأسواق العالمية خلال مطلع القرن الحالي.

وأكد الموقع المتخصص في السيارات، أن النسخة الجديدة من 208 لم تشهد تعديلات واضحة على مستوى قاعدة العجل والطول الإجمالي للسيارة، وذلك مقارنة بالنسخة الحالية من السيارة.

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ومن المقرر أن يصدر الجيل الثاني من بيجو 208 في العديد من الأسواق العالمية مثل الصين والولايات المتحدة بشكل قريب، لتكون النسخة الخاصة بعام 2018.