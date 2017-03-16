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بالفيديو .. حريق بمحول كهرباء بمنطقة الدقي

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بالفيديو .. حريق بمحول كهرباء بمنطقة الدقي بالفيديو .. حريق بمحول كهرباء بمنطقة الدقي

مصراوي Masrawy

حريق بمحيط محطة وقود في الدقي

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

‏‫شب حريق مساء الخميس، بمحول كهرباء على مقربة من محطة وقود بشارع مصدق بمنطقة الدقي.

وأكد مصدر أمني بإدارة الحماية المدنية بالجيزة، في تصريح لمصراوي، أنه بالإنتقال والفحص تبين أن الانفجار وقع بمحول كهرباء بجوار محطة الوقود إثر انفجار أسطوانة غاز.

وأشار إلى أنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم فرض كردونًا أمنيًا لمحاولة محاصرة النيران، تحسبًا لامتدادها لأماكن أخرى.

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مصراوي Masrawy

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