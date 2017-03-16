بالصور..بمناسبة عيد الأم.. وفد من الداخلية يزور دار رعاية المسنات بالنزهة

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

زار وفد من مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء طارق حسونة، مدير الإدارة العامة لقطاع الشرق، ومشاركة عدد من الضباط والضابطات بالمديرية، اليوم الخميس، إحدى دور رعاية المسنات بمنطقة النزهة في مبادرة المديرية تحت عنوان (إحنا أولادكم).

وقاموا بتقديم التهنئة لهم بتلك المناسبات التي تؤكد على دور المرأة المصرية ونضالها من أجل رفعة شأن الوطن والمجتمع بوجه عام كما قاموا بتقديم الهدايا والورود تقديرًا لسيدات مصر الفضليات وقاموا بقضاء يوم ترفيهي معهم.

جاء ذلك بناء على تكلف من اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بزيارة عدد من دور رعاية المسنين من السيدات لتقديم التهنئة لهم، وإيمانًا بدور المرأة ورسالتها السامية في خدمة المجتمع وتقديرًا لفضلهن.