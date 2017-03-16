حريق بمحيط محطة وقود في الدقي

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

‏‫شب منذ قليل حريق بمحيط محطة وقود في أول شارع مصدق بمنطقة الدقي.

وأكد مصدر أمني بإدارة الحماية المدنية بالجيزة، أنه بالإنتقال والفحص تبين أن الانفجار وقع بكشك بجوار محطة الوقود إثر انفجار أسطوانة غاز، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم فرض كردونًا أمنيًا لمحاولة محاصرة النيران تحسبًا لامتدادها لأماكن أخرى.