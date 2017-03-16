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زيدان يكشف عن الفريق الذي يخشى مواجهته في دوري الأبطال

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زيدان يكشف عن الفريق الذي يخشى مواجهته في دوري الأبطال زيدان يكشف عن الفريق الذي يخشى مواجهته في دوري الأبطال

التحرير

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صرح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني، أنه لا يرغب في مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليستر سيتي، تأهل للدور ربع النهائي من البطولة على حساب إشبيلية الإسباني، بعد أن فاز في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2، ليكون الفريق الإنجليزي الوحيد ضمن منافسات هذا الدور، بعد توديع مانشستر سيتي للبطولة على يد موناكو الفرنسي.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها «سكاي سبورتس»: "الكثير من الناس استبعدوا فوزهم بلقب البريميرليج ولكنهم فعلوها، الكثيرين أيضا اعتقدوا أنهم لن يتمكنوا من عبور إشبيلية في ثمن النهائي لكنهم فعلوها".

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وأضاف المدرب الفرنسي: "ليستر سيتي لن يكون المرشح الأوفر حظا للفوز أمام أي فريق وسيستغل هذا الوضع، كل شيء يمكن أن يحدث".

واختتم زيدان حديثه عن لاعبي الثعالب قائلا: "رأينا كيف يمتلك لاعبين من أصحاب الموهبة الكبيرة، ولكن الأهم هو أنهم يلعبون بشغف وحماس كبير، هذا ليس أمرا يسهل الوصول إليه".

ومن المنتظر، أن تسحب قرعة ربع نهائي البطولة غدا الجمعة، بين فرق موناكو، وريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وليستر سيتي، ويوفنتوس، وبايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند. 

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التحرير

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