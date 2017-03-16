صحة القليوبية: مسح شامل بعزبة رستم لكشف حقيقة «الفيروس الغامض»

التحرير

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أجرت مديرية الصحة بالقليوبيةمسحا شاملا لمنطقة عزبة رستم، التابعة لحي شرق شبرا الخيمة لكشف حقيقة انتشار فيروس غامض تسبب في مصرع 3 أطفال وإصابة آخرين بحالات إعياء وتسمم بينهم حالتين محجوزتين بمستشفى حميات امبابة حتي الآن.



وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ "التحرير" أن الواقعة لـ3 أطفال أقارب أصيبوا بقيء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة ونقلوا لمستشفى الحميات بالعباسية وتوفي اثنان منهم وآخر حالة توفيت يوم الجمعة الماضية، مما دفع وزارة الصحة إلى إرسال لجانا متخصصة بالاشتراك مع المديرية لأخذ عينات من منازل أسر المصابين والمتوفين والمخالطين لهم لكشف الملابسات.

وأوضح الطباخ أنه رفع حالة الترصد بمنطقة عزبة رستم التي شهدت الواقعة وخاصة حارة الأمير والشوارع المحيطة بها وتم أخذ عينات دم وبول وبراز وعينات من الطعام المجهز والغير مجهز والمياه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة وننتظر نتائج التحاليل حتى الآن لجديد.

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وناشد المواطنين بعدم الذعر والانتظار حتى تنتهي نتائج التحاليل لمعرفة سبب وفاة الأطفال وإعلانها للرأي العام.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن وفاة 3 أطفال من عائلة واحدة بشبرا الخيمة بعد إصابتهم بقيء وإسهال، دون معرفة السبب وأرسلت لجان لسحب عينات من المياه والغذاء والدم دون الوصول لنتائج حتي الآن.