مصادر: إجراءات أمنية جديدة في مطار القاهرة إرضاءً لـ«روسيا»

التحرير

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بدأت الجهات الأمنية والإدارية داخل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تطبيق خطوات أمنية جديدة، تمثلت في تسجيل بيانات كل المترددين على المطار، من غير الركاب والعاملين، بحسب مصادر داخل المطار.

المصادر أوضحت، لـ"التحرير"، أن سلطات المطار خصصت قوات أمن بمنافذ الدخول لتنفيذ هذا الإجراء، حيث سيجلوا بينات المترددين من غير العاملين والركاب؛ لمعرفة الأسباب وراء تواجدهم، مع تفعيل كاميرات المراقبة لتسجيل كل حركة داخل الصالات.

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وجاء ذلك بناء على طلب الجانب الروسي، كما ذكرت المصادر، التي أشارت إلى وضعه "شروطاً قاسية" لاستنئاف حركة الطيران بين البلدين، ولم تكن تلك الخطوة الأولى التي استجابت لها مصر من أجل عودة رحلات الطيران الروسية للقاهرة، حيث سبق وزارت عدة جهات دولية المطارات المصرية لمعرفة مدى استعدادها وقدرتها على فحص محتويات الركاب.

وكانت طائرة روسية سقطت قرب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، خلال أكتوبر 2015، ليسفر الحادث عن مقتل 224 راكباً كانوا على متنها إضافة إلى طاقمها، ومن ثم أوقفت عدة دول، ومنها روسيا، رحلاتها إلى مصر.