البورصة تربح 10.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 10.8 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية.

وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم 1.6 مليون جنيه بعد التداول على 314.67 مليون سهم من خلال تنفيذ 36.3 مليون سهم.

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ومالت تعاملات العرب نحو الشراء بصافي مشتريات 40.16 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين و الأجانب نحو البيع بصافي بيعى 27.6 مليون جنيه و 12.5 مليون جنيه .

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 12983.99 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.63 % ليصل إلى مستوى 532.36 نقطة، و ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.54 % ليصل إلى مستوى 1260.12 نقطة.