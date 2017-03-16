ننشر أول صور لـ«مومياوات سوهاج» المكتشفة

التحرير

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قال جمال عبد الناصر، مدير عام آثار سوهاج، اليوم الخميس، إنه تم تشكيل فريق عمل لإجراء مسح أثري للوقوف على تاريخ المنطقة التي تم العثور فيها منذ يومين على عدد كبير من المومياوات والجماجم الفرعونية.





وأضاف عبد الناصر في تصريح خاص لـ"التحرير" أنه يجري حاليا مسح أثري للمنطقة، وأن ما تم العثور عليه يرجع إلي العصر المتأخر منذ 2000 سنة، وهم من أفراد الشعب الفرعوني.





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وذكر مدير عام آثار سوهاج أن المنطقة تحت الحراسة الأمنية ولم يتم اكتشاف أي نقوش أو كتان أو زخارف حتى الآن، وتم إيداع المومياوات بمخزن الديابات الأثري بمركز أخميم.