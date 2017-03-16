"إسماعيل" يستعرض مع وزيري الزراعة والري نتاىج تجربة القمح المبرد

كتب - محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لاستعراض ومناقشة نتائج تجربة زراعة القمح المبرد، بحضور وزيرا الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، حيث استمع في بداية الاجتماع إلى عرض حول تقييم نتائج التجربة وإمكانية الاستفادة منها.

وأكد "إسماعيل" - خلال الاجتماع - أهمية البحث العلمي كأحد أدوات التنمية ودراسة استخدام أساليب جديدة ومبتكرة، وجدوى توظيفها في تحسين اقتصاديات العمل في مختلف القطاعات والمجالات التنموية بشكلٍ مستمر، مشيرًا إلى أن استخدام تطبيقات البحث العلمي في مجالات الزراعة والري لخدمة الأهداف الموضوعة.

ووجه رئيس الوزراء، بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تضم مجموعة من المتخصصين من الوزارتين وعدد من أساتذة الجامعات للإشراف على التجربة، وتقييم نتائجها لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق هدف زيادة إنتاج مصر من القمح، وترشيد استهلاك مياه الري، وإعداد تقرير شامل في هذا الشأن.