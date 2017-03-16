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"الزراعة": لا علاقة لنا بتسمم تلاميذ سوهاج "إحنا مسؤولين عن الفطيرة بس"

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"الزراعة": لا علاقة لنا بتسمم تلاميذ سوهاج "إحنا مسؤولين عن الفطيرة بس" "الزراعة": لا علاقة لنا بتسمم تلاميذ سوهاج "إحنا مسؤولين عن الفطيرة بس"

مصراوي Masrawy

وزارة الزراعة

كتبت- ياسمين محمد:

نفى الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أية علاقة للوزارة بواقعة تسمم مئات من تلاميذ إدارتي ساقتلة وأخميم بمحافظة سوهاج، بسبب وجبات التغذية المدرسية، مؤكدًا أن مسؤولية الوزارة تنحصر في إنتاج "الفطيرة بالعجوة".

وقال "عبد الدايم"، لمصراوي، أن إصابة تلاميذ سوهاج جاءت بسبب الوجبات الجافة التي تحصل عليها وزارة التربية والتعليم من شركات القطاع الخاص.

وتوزع وزارة التربية والتعليم 3 أنواع من الوجبات على طلاب الصعيد في الأسبوع تتمثل في: الوجبة الجافة وتشمل: "قطعتي جبنة، وقطعة حلاوة طحينية، ورغيفي فينو" توزع لمدة يومين في الأسبوع، والفطيرة بالعجوة ليوم واحد في الأسبوع، والبسكويت لمدة يومين في الأسبوع.

وظهرت عدة حالات اشتباه في تسمم مئات من تلاميذ المرحلة الابتدائية بمدارس سوهاج، بسبب تناول التغذية المدرسية، وتم احتجاز 20 تليمذًا بالمستشفيات عانوا من حالات مغص وقيئ، بحسب بيان وزارة التربية والتعليم الذي أشار إلى أنه لم يتم التأكد من وجود حالات تسمم.

وقرر محافظ سوهاج وقف التغذية لحين فحص الوجبات بمعرفة الجهات المختصة وعمل التحاليل اللازمة ضمانًا لسلامة تلك الوجبات.

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مصراوي Masrawy

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