محتجون على بيع أرض جامعة الدلتا: "نواب الشعب بيبيعوا الشعب"

الدقهلية- رامي محمود:

وقعت مشادات عنيفة بين عدد من نواب البرلمان وأعضاء من القوى السياسية والثورية، المتجمهرين أمام مكتب الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، عقب خروجهم من الاجتماع الذي ضم المحافظ ومحمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، المتنازع عليها مع الدولة، مما تسبب في تدخل قوات الأمن للفصل بينهم.

واتهم المحتجون، نواب البرلمان، بالضغط على محافظ الدقهلية، لإتمام بيع 50 فدانًا لجامعة الدلتا، مقابل 63 مليون جنيه، ما يضيع على الدولة حوالي ملياري جنيه، رغم رفض المحافظ السابق حسام الدين إمام، بيع الأرض، ووجود نزاع قضائي بين الدولة والجامعة بخصوص تلك الأرض.

وهتف المحتجون: "واحد اثنين الرئيس فين.. نواب الشعب بيبيعوا الشعب".

وأكد مصدر -رفض ذكر اسمه- أن رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، طالب عددا من النواب الحاليين والسابقين، منهم هرماس رضوان، بعقد لقاء بالمحافظ والضغط عليه لبيع الأرض بقيمة 63 مليون جنيه، والتنازل عن القضايا المرفوعة أمام محكمة مجلس الدولة.

وأضاف المصدر، أن الاجتماع شهد محاولات من قبل بعض النواب، لإتمام البيع بدعوى تنفيذ توصية رئيس مجلس الوزراء بالبيع، ما أدى لتدخل النائبة جواهر سعد الشربيني، ومطالبتها للمحافظ، بانتظار حكم مجلس الدولة في القضية المنظورة حاليا، وماستسفر عنه الأمور.

يذكر أن العشرات تجمعوا أمام مكتب المحافظ، لطلب لقائه لعرض وجهه نظرهم بخصوص قرار بيع أرض الجامعة، بعد معرفتهم بموعد اجتماع المحافظ بالنواب المؤيدين لبيع الأرض.