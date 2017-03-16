القبض على سائح أمريكي إسرائيلي بحوزته طائرة تجسس بمنطقة الأهرامات

كتب ـ محمد شعبان

أكد مصدر أمني موثوق بمديرية أمن الجيزة، أن قوات الأمن ألقت القبض على سائح يحمل الجنسية الأمريكية بمنطقة الأهرامات أمس الأربعاء.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، لمصراوي، اليوم الخميس، أن الخدمات الأمنية اشتبهت في تحركات السائح، مشيرًا إلى أنه بتفتيشه تبين استخدامه لطائرة بدون طيار تستخدم في أعمال التجسس لتصوير المنطقة الأثرية بالأهرامات،وبإجراء التحريات تبين أنه يحمل الجنسية الأمريكية والإسرائيلية.

وتابع المصدر، أن تم ضبط السائح، وفحص ما تم تصويره، موضحًا أنه تم إحالة المتهم إلى قطاع الأمن الوطني الذي يباشر التحقيق معه منذ أمس.