أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ربة منزل تؤجر طفلها المعاق لأخرى للتسول به في المترو

Google+ Print
ربة منزل تؤجر طفلها المعاق لأخرى للتسول به في المترو ربة منزل تؤجر طفلها المعاق لأخرى للتسول به في المترو

مصراوي Masrawy

ربة منزل تؤجر طفلها المعاق لأخرى للتسول

كتب - فتحى عمر وسامح غيث:

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق، اليوم الخميس، سيدة تدعى "ف.ع ، 30 سنة، لا تحمل إثبات شخصية " حال قيامها باستجداء جمهور الركاب داخل قطارات المترو بمحطة المعادي لمترو الأنفاق مُستغلة طفل عمره 6 سنوات يعاني من بتر بالزراع الأيمن والأنف وإعاقة بالعين اليسرى، وطفل يُدعى "م.ه" يبلغ من العمر 3 سنوات.

وأقرت السيدة بأنه نجلها وقدمت شهادة ميلاد تفيد ذلك، وبتفتيش حقيبتها عُثر على مبلغ مالي قدرة مائتي وتسعون جنيهًا عُملات ورقية ومعدنية مختلفة.

وأثناء تحرير المحضر حضرت "ع.ح"، 42 سنة، وأفادت بأن الطفل المعاق نجلها، وقدمت شهادة ميلاد تفيد ذلك، وتبين أنه يُدعى "ف.ج"، وقيامها بإعطائه للمتهمة للتسول به.

بمواجهة المذكورتين أقرت الأولى بارتكابها الواقعة؛ وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة التسول، وأقرت الثانية بقيامها بإعطاء نجلها المعاق للأولى لاستخدامه في التسول واستجداء المواطنين.

بالكشف عن المذكورتين ، تبين أن الأولى مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى قضية جنح قسم شرطة الزيتون ( تسول ) غيابى بالحبس لمدة شهر
والثانية مطلوب ضبها للتنفيذ عليها فى قضية جنح قسم شرطة الأربعين " تبديد " غيابى بالحبس لمدة 3 شهور وكفالة 200 جنيه
تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة أول مترو الأنفاق ، وأرسل بالأطراف لقسم شرطة المعادى لقيده وعرضه على النيابة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة