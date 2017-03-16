ربة منزل تؤجر طفلها المعاق لأخرى للتسول به في المترو

كتب - فتحى عمر وسامح غيث:

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق، اليوم الخميس، سيدة تدعى "ف.ع ، 30 سنة، لا تحمل إثبات شخصية " حال قيامها باستجداء جمهور الركاب داخل قطارات المترو بمحطة المعادي لمترو الأنفاق مُستغلة طفل عمره 6 سنوات يعاني من بتر بالزراع الأيمن والأنف وإعاقة بالعين اليسرى، وطفل يُدعى "م.ه" يبلغ من العمر 3 سنوات.

وأقرت السيدة بأنه نجلها وقدمت شهادة ميلاد تفيد ذلك، وبتفتيش حقيبتها عُثر على مبلغ مالي قدرة مائتي وتسعون جنيهًا عُملات ورقية ومعدنية مختلفة.

وأثناء تحرير المحضر حضرت "ع.ح"، 42 سنة، وأفادت بأن الطفل المعاق نجلها، وقدمت شهادة ميلاد تفيد ذلك، وتبين أنه يُدعى "ف.ج"، وقيامها بإعطائه للمتهمة للتسول به.

بمواجهة المذكورتين أقرت الأولى بارتكابها الواقعة؛ وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة التسول، وأقرت الثانية بقيامها بإعطاء نجلها المعاق للأولى لاستخدامه في التسول واستجداء المواطنين.

بالكشف عن المذكورتين ، تبين أن الأولى مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى قضية جنح قسم شرطة الزيتون ( تسول ) غيابى بالحبس لمدة شهر

والثانية مطلوب ضبها للتنفيذ عليها فى قضية جنح قسم شرطة الأربعين " تبديد " غيابى بالحبس لمدة 3 شهور وكفالة 200 جنيه

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة أول مترو الأنفاق ، وأرسل بالأطراف لقسم شرطة المعادى لقيده وعرضه على النيابة