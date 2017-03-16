إضراب رئيس رابطة الخضر والفاكهة بأشمون عن الطعام بسبب السوق الجديدة

المنوفية مروة فاضل:

دخل عاطف فوزي، رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، في إضراب مفتوح عن الطعام داخل مستشفى أشمون، احتجاجا على رفض مديرية الري نقل سوق الجملة من شارع العبور بالمدينة، إلى مدخل قرية سمادون، قرب موقف "سمادون ـ أشمون".

وقال فوزي في تصريحات لـ"مصراوي" إن التجار حصلوا على موافقة المجلس التنفيذي لمدينة أشمون بنقل السوق، وجمعوا الأموال من الباعة لإنشاء محالات جديدة بالمقر الجديد، إلا أنهم فوجئوا برفض مديرية الري نقل السوق، بحجة اعتدائه على مصرف وأملاك الري، فتقدموا بشكوى ضد مجلس المدينة.

وأكد أنهم أنفقوا أموالا كثيرة لإنشاء السوق، متابعا: "ده خراب بيوت، أنا مش معايا فلوس هأكل 9 عيال منين، ده أكل عيشنا".