بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (1)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (2)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (3)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (6)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (7)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (8)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (9)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (10)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (11)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (12)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (13)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (14)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (15)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (16)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (17)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (18)
بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (19)
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بالصور.. هذه القطعة لا غنى عنها هذا الموسم (20)
كتبت- هاجر حاتم:
الجونلة "الجيب" اللامعة المتدرجة هي موضة هذا العام والتي انتشرت بصورة كبيرة بين محبى الموضة "الفاشونيستات" وعارضات الأزياء، والتي تعرف بـ "metalec velvet skirt، وتتهافت عليها الفتيات لأنها تناسب جميع الأحجام كما انه يمكنك ارتدائها ليلاً ونهاراً.
ومن مميزاتها أيضا ارتدائها على مختلف الملابس، لذا اليك مجموعة متنوعة من "الستايلات" وتناسقها مع هذه الجونلة.
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