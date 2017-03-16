بأوامر السيسي.. تعاون بين "قناة السويس" و"الري" لتطهير البحيرات

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، تعاون الهيئة مع وزارة الري في تطهير البحيرات على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشفت مصادر مطلعة داخل الهيئة، أن بحيرة التمساح تعد إحدى البحيرات المشار إليها ضمن تصريحات "مميش"، نظرًا لأهميتها في المجرى الملاحي للقناة، بجانب وجود عدد كبير من النوادي و"البلاجات" على شواطئها، ويزورها الكثير من السائحين.

وأوضحت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر أسمائها، أن البحيرة تقترب مساحتها من 1900 فدان، ويصل عمقها لحوالي عشرة أمتار، وتقدر كمية المياه المالحة بحوالى 90 مليون متر²، مشيرة إلى وجود حوالى اثنين مليون متر² من المياة الملوثة للصرف الصحي بالبحيرة من خلال مصرف المحسمة ثم تتسرب بعد ذلك إلى المجرى الملاحي لقناة السويس.