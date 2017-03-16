محافظ بورسعيد يُوقف موظفا حكوميا عن العمل لاتهامه بتقاضي رشوة.. مستند

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا، اليوم الخميس، بإيقاف فني في إدارة المساحة في ديوان عام المحافظة عن العمل، لاتهامه بتقاضي رشوة.

وتضمن القرار رقم (227) لسنة 2017، الذي حصل "مصراوي" علي نسخة منه، إيقاف "صالح.ا.ج.م"، فني بإدارة المساحة بديوان عام محافظة بورسعيد، عن العمل لمدة ثلاثة شهور؛ لاتهامه بتقاضي رشوة، وذلك لمصلحة التحقيقات الجارية معه بشأن الاتهام الموجه إليه.

كما تضمن القرار إيقاف صرف نصف أجر الفني من تاريخ صدور القرار، طبقًا لنص المادة 63 من القانون رقم 81 لسنة 2016، موجهًا بإخطار جميع الجهات المختصة.