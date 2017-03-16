أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يُوقف موظفا حكوميا عن العمل لاتهامه بتقاضي رشوة.. مستند

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يُوقف موظفا حكوميا عن العمل لاتهامه بتقاضي رشوة.. مستند عادل الغضبان محافظ

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا، اليوم الخميس، بإيقاف فني في إدارة المساحة في ديوان عام المحافظة عن العمل، لاتهامه بتقاضي رشوة.

وتضمن القرار رقم (227) لسنة 2017، الذي حصل "مصراوي" علي نسخة منه، إيقاف "صالح.ا.ج.م"، فني بإدارة المساحة بديوان عام محافظة بورسعيد، عن العمل لمدة ثلاثة شهور؛ لاتهامه بتقاضي رشوة، وذلك لمصلحة التحقيقات الجارية معه بشأن الاتهام الموجه إليه.

كما تضمن القرار إيقاف صرف نصف أجر الفني من تاريخ صدور القرار، طبقًا لنص المادة 63 من القانون رقم 81 لسنة 2016، موجهًا بإخطار جميع الجهات المختصة.

القرار

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة