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كانافارو: بوفون «خرافي» وأتمنى تتويجه بدوري الأبطال

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كانافارو: بوفون «خرافي» وأتمنى تتويجه بدوري الأبطال كانافارو: بوفون «خرافي» وأتمنى تتويجه بدوري الأبطال

التحرير

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قال الإيطالي فابيو كانافارو، مدافع يوفنتوس، وريال مدريد الإسباني السابق، إن مواطنه جانلويجي بوفون، حارس مرمى البيانكونيري، يستحق التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كانافارو لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، "بوفون حارس خرافي، وأحد أفضل الحراس في تاريخ كرة القدم، ويوفنتوس لديهم فرصة جيدة للوصول بعيدًا في هذه البطولة".

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وتابع مدافع يوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد الإسباني السابق، "أتمنى تتويج بوفون بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز بكل البطولات الممكنة".

وتأهل يوفنتوس لدور ربع نهائي البطولة، بعد الفوز على فريق بورتو البرتغالي بمجموع المباراتين 3/0، وينتظر قرعة البطولة لتحديد هوية الفريق الذي سيواجهه، والمقرر إقامتها غدٍ الجمعة.

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التحرير

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