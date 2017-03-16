رئيس الكاف الجديد: لو لم أكن قادرًا على هزيمة «حياتو» لما أعلنت ترشحي

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صرح أحمد أحمد، رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم، ورئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الجديد، أنه سعيد للغاية عقب فوزه على الكاميروني عيسى حياتو في الإنتخابات، بعدما حظى بثقة الأغلبية للجمعية العمومية لـ"الكاف" المقامة بالعاصمة الاثيوبية "أديس أبابا".

وقال أحمد أحمد فى تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»: "مجرد المحاولة للقيام بشئ ما تعنى أنك قادر على القيام به، لو لم أكن قادرًا على هزيمة حياتو لما كنت أعلنت ترشحي، وكنت واثقا من الفوز".

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وحصد أحمد أحمد 34 صوتًا مقابل 20 صوتا فقط للكاميرونى عيسى حياتو.

وعلمت "التحرير"، من وفد اتحاد الكرة في إثيوبيا، أن هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، أدلى بصوت مصر لصالح أحمد أحمد في انتخابات الكاف.