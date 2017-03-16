فينجر يوضح حقيقة إنتقال «بيليرين» إلى برشلونة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، ما تردد بشأن مغادرة ظهير الفريق هيكتور بيليرين، إلى برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الحالي.

وقال فينجر في تصريحات نقلتها «آس» الإسبانية: "الكلام حول مغادرة بيليرين إلى برشلونة من الصعب أن نتخذه على محمل الجد، لقد وقع للتو عقدا جديدا معنا، وأتمنى أن يتحقق الناس من المعلومات قبل أن يتناقلوها".

شاهد أيضا

وكان الإسباني الدولي صاحب الـ21 عام، مدد عقده مع الجانرز حتى نوفمبر 2023، وارتبط اسمه كثيرا بالإنتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم، في ظل الشح الدفاعي الذي يعاني منه الفريق الكتالوني الآن.