لاعب باريس سان جيرمان يقاضي صحيفة فرنسية بسبب برشلونة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أفادت تقارير صحفية عالمية أن الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي قد رفع دعوى قضائية ضد صحيفة ليكيب الفرنسية يتهمها فيه بالتشهير به.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو، أن فيراتي قد رفع دعوى قضائية رسميا على الصحيفة الفرنسية بسبب إدعاءها أن اللاعب وزميله ماتويدي سهروا في ملهى ليلي، قبل مباراة برشلونة برفقة المطربة الأمريكية ريهانا، وأن هذا كان من أسباب سقوط الفريق أمام البلوجرانا.

وكان وكيل اللاعب قد أكد في وقت سابق أنه ولاعبه سيقومان بمقاضاة صحيفة الليكيب بسبب ما نشرته عنهم.

الجدير بالذكر أن بايس سان جيرمان قد سقط أمام برشلونة بستة أهداف مقابل هدف في المبارة التي جمعتهم الأسبوع الماضي لحساب إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.